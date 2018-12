''LIBeRi – Mai giudicare un libro dalla copertina'', lo spettacolo di Natale di SpazioMusical a Montefollonico

Domenica 23 dicembre al teatro Vitolo di Montefollonico, gli allievi del corso Teen di SpazioMusical di Torrita di Siena porta in scena lo spettacolo di Natale dal titolo ‘LIBeRi – Mai giudicare un libro dalla copertina’

Un gruppo di ragazzi si ritrova, per motivi diversi, a scontare un pomeriggio in punizione nella biblioteca scolastica, con montagne di libri da catalogare e riordinare. Durante la permanenza forzata tra gli scaffali polverosi, le storie di questi ragazzi si intrecceranno, viaggiando oltre i muri della biblioteca e attraverso il tempo; si conosceranno e avranno modo di scoprire tanto di loro stessi e delle persone che li aspettano (o non) fuori. Impareranno che, come un libro, anche per il genere umano la “copertina” spesso nasconde storie inaspettate.Sulla scena gli allievi del corso "Teen" di SpazioMusical, che debutteranno sul palco del Teatro di Montefollonioc con ‘LIBeRi – Mai giudicare un libro dalla copertina’, uno spettacolo fresco e divertente, che farà riflettere sulle tematiche dell'infanzia e dell'adolescenza, toccando argomenti vicini ai ragazzi: il rapporto con i genitori, i primi amori, l’amicizia, il bullismo e l’affermazione dei propri sogni.La regia e la coreografia dello spettacolo è affidata a Martina Bardelli, con l’aiuto di Michela Rebua, la scenografia è affidata a Federigo Bardelli e Matteo Benvenuti.Gli allievi del corso Teen della scuola di musical di Torrita lavorano insieme da solo 3 mesi e in poco tempo siamo riusciti a creare uno spettacolo dove ogni bambino canta, danza e recita contemporaneamente.“Questo è alla base del metodo di questo corso e di SpazioMusical: unire le discipline performative sotto un'unica arte. Importante la convivenza tra vecchie e nuovi allievi, che permette ai più inesperti di avere il tempo di imparare in modo molto più veloce, e agli storici allievi di prendere spunto dalla spontaneità e l’entusiasmo di chi è arrivato da poco con la voglia di sperimentare” – è il commento della regista nonché responsabile del corso Martina Bardelli.“Spazio Musical” è un corso di teatro e avviamento al musical organizzato a Torrita di Siena dalla Compagnia Teatro Giovani. Durante il corso i giovani allievi imparano le prime nozioni di movimento scenico e recitazione, canto ed espressione, partendo da un approccio ludico all’arte teatrale e musicale. Nel corso degli anni, Spazio Musical ha realizzato più di dieci spettacoli, oltre a collaborare con le scuole e le compagnie teatrali del territorio, con l'Accademia del Teatro Golden di Roma e l'Accademia del Musical di Ravenna.Appuntamento, quindi, con lo spettacolo dei ragazzi di SpazioMuscal per domenica 23 dicembre alle ore 21:00 presso il teatro Vitolo di Montefollonico.