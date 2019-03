Palio dei Somari di Torrita: Renato Bircolotti nuovamente mossiere

Presentati in Provincia gli ultimi dettagli in vista della manifestazione

E' ormai alle porte la 63ª edizione del Palio dei Somari di Torrita di Siena, che quest'anno si svolgerà dal 16 al 24 marzo.Questa mattina è stata presentata nella Sala Aurora del palazzo della Provincia e, nell'occasione, il presidente dell'Associazione Sagra San Giuseppe Yuri Cardini, ha annunciato che, per il secondo anno consecutivo, sarà Renato Bircolotti il mossiere chiamato a gestire la mossa della Corsa che si disputerà domenica 24 marzo tra le otto Contrade torritesi.Lo starter di Castiglion Fiorentino è Commissario Starter per il Mipaaf ed è noto in tutta Italia per la lunga carriera di presenze registrate in numerose carriere, tra cui quelle di Legnano, Asti, Ferrara e Fucecchio.A Torrita, salvo false partenze da ripetere, sarà chiamato ad abbassare il canape sei volte, considerando le quattro batterie di qualificazione, quella di recupero tra le quattro Contrade eliminate e la finale.Il calendario completo degli eventi della manifestazione, annunciato pochi giorni fa, è frutto di una formula ben consolidata dalla tradizione: si inizia sabato 16 e domenica 17 con le Taverne, il Mercato Medievale de La Nencia, l'estrazione dell'ordine di sfilata e delle batterie di qualificazione della Corsa, e "Somarando", la rassegna dedicata al mondo della razza asinina, con l'esposizione di alcuni esemplari.Si entra dunque nel vivo venerdì 22, con le cene propiziatorie nelle Contrade, che anticipano gli eventi del fine settimana. Previste per sabato 23 alle 21.30 in piazza Matteotti, la presentazione del Drappo e la gara a coppie tra gli Sbandieratori e i Tamburini delle Contrade; in programma per domenica 24, dalla mattina alle 11, il corteo storico per le vie del borgo e, alle 16 presso il campo di gara adiacente al centro storico, la Corsa.“Il Palio dei Somari di Torrita è una manifestazione che tutela l'identità, la cultura e le tradizioni di un luogo. La sua organizzazione e la profonda partecipazione della comunità sono un esempio per il territorio. L'inserimento delle Contrade nello statuto comunale è la dimostrazione di quanto la festa sia stratificata nel tessuto sociale” è il commento di Silvio Franceschelli, presidente della Provincia di SienaIl Palio dei Somari, organizzato dall'Associazione Sagra San Giuseppe, con il patrocinio del Comune di Torrita di Siena e della Regione Toscana, è iscritto dal 2014 nell'Elenco regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica.Per ulteriori informazioni: www.paliodeisomari.it