Presentazione della lista dei candidati al consiglio comunale della lista ''Centrosinistra per Torrita''

In occasione della posa della prima pietra della struttura di prossima edificazione del Parco della Festa dell’Unità a Torrita di Siena, il Centrosinistra per Torrita presenta i propri candidati al Consiglio comunale alle prossime elezioni amministrative. Presenti alla cerimonia l’eurodeputato Nicola Danti, l’onorevole Susanna Cenni, l’assessore ai trasporti della Regione Toscana Vincenzo Ceccarelli."Il Centrosinistra per Torrita sceglie di presentare i propri candidati al consiglio comunale, per le elezioni amministrative che si terranno il prossimo 26 maggio, contestualmente alla posa della ‘prima pietra’ del Parco della Festa dell’Unità, in via Grosseto. Un atto fortemente simbolico, per marcare l’appartenenza politica della lista che sostiene la candidatura a sindaco di Giacomo Grazi.Una cerimonia solenne che ha registrato la presenza dell’europarlamentare Nicola Danti, candidato del Partito democratico alle europee che si terranno in concomitanza con le amministrative.Hanno presenziato inoltre alla cerimonia anche il deputato del Partito democratico Susanna Cenni e l’assessore ai trasporti della Regione Toscana Vincenzo Ceccarelli.La struttura di imminente edificazione trasformerà la vasta area, dove negli ultimi anni sono state organizzate le Feste dell’Unità, in un parco che ne migliorerà l’impatto urbano e la godibilità di chi ne farà uso.Dopo la solenne cerimonia, la presentazione dei 12 candidati al Consiglio comunale. “Una squadra nuova, eterogenea, rappresentativa, preparata, frutto di confronto e consultazione - l’ha definita Luca Betti, il capogruppo uscente che ha guidato la coalizione di Centrosinistra negli 5 anni di mandato. -. Una squadra che conosce Torrita e Montefollonico e le loro potenzialità e vorrà di certo esaltarle al massimo”.Luca Betti ha tenuto a sottolineare che i nuovi candidati hanno il pieno appoggio di tutto del gruppo di maggioranza uscente, che gli sarà vicino in questa fase di campagna elettore ed anche dopo, durante la delicata fase di insediamento.Il nuovo gruppo quindi sarà costituito da chi verrà eletto tra Nico Bartalini, 25 anni studente, sta perfezionando la laurea magistrale in Europea studies, Niccolò Malacarne 38 anni insegnante, Silvia Pellegrini 38 anni impiegata, Lorenzo Crociani 39 anni, imprenditore, Roberta Rachini 40 anni psicoterapeuta, Andrea Saletti 46 anni impiegato, Nico Faralli 49 anni agente di commercio, Damigelli Rodolfo 56 anni ragioniere, Maria Grazia Pagliai 56 anni dipendente, Fabiana Caroni 59 anni commercialista, Paola Marchi 59 anni casalinga, Giancarlo Santoni 57 anni pensionato.