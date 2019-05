Martedì 7 maggio, i tecnici di Nuove Acque eseguiranno un intervento di manutenzione alla rete idrica di Torrita di Siena.Dalle 8.30 alle 14.00, sarà necessario interrompere l'erogazione idrica in via Massa Carrara, via Lucca, loc. Passaccio, Saragiolino, Pantanelli, Capannone, via Marche e via Austria.Al ripristino del servizio, non sono da escludere temporanei fenomeni di torbidità, che potrebbero perdurare anche nella giornata successiva.