Torrita Bene Comune: ''Pronti a migliorare la qualità della vita dei torritesi''

"Competente, da sempre vicino alla gente e con una spiccata propensione all’ascolto dei problemi reali della collettività. E’ questo il profilo tipo degli assessori e dei consiglieri di Torrita Bene Comune in predicato di amministrare il Comune di Torrita di Siena." A poco meno di un mese dalla tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale, la lista Torrita Bene Comune ha proposto la prima giunta “civica” della storia del comune torritese.I quattro assessori e i dieci consiglieri sono stati presentati dal candidato sindaco Michela Contemori durante una partecipata iniziativa popolare presso la Pubblica Assistenza di Torrita di Siena. “Siamo un gruppo di donne e uomini liberi, già pronti ad amministrare il Comune, che con questa iniziativa vogliono dimostrare, ancora una volta, di essere un esempio di vera democrazia e di poter governare in maniera efficace e trasparente”.Gli assessori proposti sono Carlo Stefanucci (ragioniere, al Bilancio), Francesca Tornani (avvocato, all’Istruzione), Giorgio Bastreghi (medico chirurgo, alla Cultura e all’Ambiente), Emmanuele Andreucci (studente, allo Sport e delega a Montefollonico).I candidati consiglieri, ai quali potranno essere attribuite deleghe specifiche, sono: Daniele Bufalini (bancario), Sharon Vannuzzi (commerciante), Marco Picchiarelli (agente di commercio), Elisa Felici (infermiera), Daniele Giomarelli (funzionario regionale), Manuela Cusani (casalinga), Ferrer Momicchioli (pensionato), Veronica Porcu (addetta alle vendite), Roberto Allacciati (operaio) e Rosaria Di Pietrantonio (farmacista).“Sono state valutate l’affidabilità e le capacità dei singoli candidati unite a una propensione a prestare la propria opera per un progetto di sviluppo per Torrita e Montefollonico, in base alle rispettive competenze" ha detto Michela Contemori."Dietro a questa lista non ci sono partiti, ma un’associazione composta da tantissimi cittadini il cui impegno non si esaurirà con la tornata elettorale, ma proseguirà esercitando un’opera di suggerimento e controllo sugli amministratori prescelti” ha affermato Carlo Stefanucci, candidato e presidente dell’associazione Torrita Bene Comune.“Mi aspetto grande sostegno sia da parte degli altri componenti la squadra, che da parte dei concittadini – ha aggiunto Giorgio Bastreghi -. Solo collaborando possiamo perseguire l’obiettivo di amministrare il Comune rilanciandolo e facendolo crescere”.“Ho scelto di aderire a questa iniziativa – ha dichiarato Francesca Tornani, uno degli assessori proposti - perché finalmente è stata data una possibilità ai singoli cittadini di mettere a disposizione di una comunità la propria professionalità e le competenze maturate negli anni, senza che fosse necessaria una militanza politica”.“Questa iniziativa è palesemente la forma più democratica di gestione della cosa pubblica”, ha sottolineato Emmanuele Andreucci, un altro dei possibili assessori.“Noi non siamo una coalizione, non dobbiamo rendere conto a nessuna forza politica. Il problema della spartizione delle poltrone appartiene ad altri – ha concluso Contemori –. La nostra squadra è stata formata con largo anticipo, in linea con i principi di democrazia partecipata e trasparenza che ci contraddistinguono già dai tempi della battaglia contro la fusione”.