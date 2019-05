Torrita, l'Associazione Pro Loco rinnova il consiglio direttivo: Luca Betti è il nuovo presidente

A Torrita di Siena l’Associazione Pro Loco ha rinnovato il proprio consiglio direttivo, che rimarrà in carica tre anni, fino al 2022.Le votazioni, che si sono svolte lo scorso 13 aprile, hanno decretato i nomi tra i quali, nei giorni scorsi, si sono individuate le cariche sociali. Presidente è stato eletto Luca Betti, vice presidente Alessandro Grazi e segretario Manuel Felici, mentre la tesoreria è stata affidata a Donatella Fabbrizzi.Riconoscendo comunque il valore aggiunto che tutti i candidati avrebbero portato al nuovo organico, per la prima volta si è stabilito di allargare il consiglio a tutti coloro che hanno manifestato la propria disponibilità a farne parte. Per questo, nel nuovo organico, oltre ai dirigenti figurano Sara Maccioni, Roberta Belli, Roberto Dragoni, Vittoria Ciumi, Alberto Bernardini, Sara Palazzini, Enrica Bernardini, Sara Anselmi, Daniele Spinelli, Riccardo Testini, Lido Biancucci, Simona Grazi e Roberto Goracci, presidente uscente, che ha commentato così il mandato appena terminato: «Si è concluso un triennio pieno di iniziative, attraverso cui è stata valorizzata Torrita, soprattutto nel suo centro storico. Tra le tante soddisfazioni ottenute, il pensiero va in primo luogo all’aver lasciato un’associazione con interessanti potenzialità da sviluppare nel prossimo futuro».«Ringrazio per la fiducia accordata i consiglieri e Roberto Goracci, sotto la cui presidenza la Pro Loco in questi anni si affermata come ente fondamentale per la promozione del territorio. Confido di proseguire su questa linea, trovando nel nuovo consiglio dei collaboratori affezionati al paese, e soprattutto preparati a svolgere bene i progetti e le iniziative che interessano Torrita durante l’anno. In questo paese, dove la realtà associativa rappresenta il cuore pulsante della comunità, le porte della Pro Loco rimangono aperte per tutti i cittadini, le associazioni e le attività produttive che vorranno portare il proprio contributo» le parole del presidente neoeletto Betti.Guardando alle prossime settimane, l’associazione Pro Loco ha già un calendario ricco di impegni, a partire dal Peter Park, la giornata di eventi dedicati ai più piccoli, realizzata in collaborazione con il Comune ed altre associazioni torritesi, che è prevista per il 2 giugno.