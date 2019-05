Il Pd di Torrita appoggia ufficialmente la coalizione di centrosinistra che porta nel simbolo il logo del Partito Democratico

Rosignoli: “La precisazione è dovuta in quanto c’è chi sta facendo strumentalmente campagna di disinformazione"

“Il Partito democratico di Torrita di Siena appoggia ufficialmente ed esclusivamente il Centrosinistra per Torrita con Giacomo Grazi candidato Sindaco." Così un intervento di Elena Rosignoli, segretario Unione Comunale del Pd di Torrita di Siena."La scelta di questa coalizione, di presentarsi con i simboli politici, infatti va proprio nella direzione di marcare fortemente l’indirizzo del progetto programmatico con il quale ci si presenta agli elettori torritesi.Porre il simbolo del Pd nell’attuale competizione elettorale amministrativa di Torrita di Siena riteniamo essere un fatto di orgoglio. Al tempo stesso rappresenta il distinguo di una modalità operativa che ci caratterizza per affrontare le battaglie a viso aperto, con schiettezza, senza sotterfugi, come la nostra gente pensiamo meriti.Tale comunicazione si rende necessaria al fine di fare chiarezza della disinformazione che talvolta nelle campagne elettorali possono capitare. L’unione comunale del Partito democratico è compatta quindi nel chiedere il voto per i candidati consiglieri schierati nella lista di Centrosinistra per Torrita e quindi sostiene Giacomo Grazi”.