Alcuni componenti dell'ex Comitato NO Fusione precisano la non apprartenenza alla lista civica ''Torrita Bene Comune''

"Per correttezza verso i cittadini di Torrita di Siena e Montefollonico, è doveroso precisare che diversi membri fondatori e attivisti del Comitato NO Fusione Torrita di Siena-Montepulciano, pur avendo partecipato alla nascita dell’Associazione Torrita Bene Comune e avendo contribuito alla stesura di una parte del programma, si sono dissociati dal progetto civico fin dai primi giorni di marzo 2019. Da quel momento, l’Associazione si è allargata a nuovi componenti che non provengono necessariamente dall’esperienza del Comitato." Così una nota di alcuni componenti dell'ex comitato NO Fusione non appartenenti alla lista civica ''Torrita Bene Comune"."La lista civica Torrita Bene Comune è, quindi, espressione solo di una parte dell’ex Comitato NO Fusione Torrita di Siena-Montepulciano e non del gruppo intero. Ciò per dovere di chiarezza in quanto, durante la campagna elettorale in corso, spesso si è fatto riferimento all’ex Comitato NO Fusione, senza i necessari distinguo. Si invitano tutti i candidati a tenere conto di queste precisazioni, evitando di utilizzare in modo improprio e sommario i riferimenti all’ex Comitato.L’elenco seguente reca i nomi di alcuni componenti dell’ex Comitato NO Fusione, sottoscrittori del presente comunicato, NON coinvolti nel progetto Torrita Bene Comune: Antonio Canzano (uno dei portavoce e membro del direttivo), Lucia Della Giovampaola (membro del direttivo), Massimiliano Pellegrini (membro del direttivo), Stefania Franci (segretaria e cassiera), Giuliana Mugnaini (sostenitrice), Daniele Guerrini (sostenitore), Andrea Buracchi (sostenitore), Lina Mirto (sostenitrice)".