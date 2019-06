Torrita di Siena, domenica 2 giugno torna il Peter Park: una giornata insieme ai bambini, per ritornare bambini

Domenica 2 giugno si svolgerà si svolgerà presso il Parco Peep di Torrita di Siena, la quinta edizione del ''Peter Park'', evento sotto la supervisione della Pro Loco di Torrita, la Fondazione Torrita Cultura e il Patrocinio del Comune di Torrita. Il ricavato dell'interà giornata sarà destinato alla gestione di eventi della biblioteca Soffiasogni ed a progetti scolastici.Il ricavato dell'edizione 2018 aveva finanziato il progetto arte e a tal proposito durante l'evento verranno presentati i pannelli dipinti dalle classi quarte della scuola primaria dell'istituto comprensivo G. Parini alla presenza dei bambini e della professoressa Wanda Trapassi.Un programma ricco di appuntamenti: i giardini Peep si trasformeranno in un parco giochi per bambini, grazie all'impegno delle tante associazioni che hanno aderito all'iniziativa, con spettacoli, esibizioni sportive, musicali, esercitazioni, stand gastronomici, giochi giganti, l'avvicinamento al mondo degli animali con le associazioni ippiche e cinofile, minimoto, gazebo informativo a cura della coperativa NPM Bambini in movimento volta al benessere dei bambini, laboratori e tanto intrattenimento con trucca bimbi e bolle di sapone a fare da cornice a questa lunga giornata di divertimento. L'edizione 2019 si chiuderà con il concerto della Filarmonica la Samba a partire dalle ore 21,00.Grande soddisfazione espressa da Sara Maccioni, ex vice sindaco del comune di Torrita, oggi consigliere della Pro Loco, che si è occupata dell'organizzazione del Peter Park 2019, che ringrazia tutti i genitori dei ragazzi delle scuole che si sono messi in gioco, le associazioni partecipanti e i dipendenti della struttura comunale che come sempre si sono dimostrati disponibili per la buona riuscita."Come ogni anno, associazionismo e terzo settore lavorano uniti per aiutare a quello a cui più teniamo, le scuole e i nostri ragazzi. Grazie a tutti i volontari e i genitori che si mettono volentieri in gioco per questo impegno" ha dichiarato il riconfermato sindaco Grazi.