Torrita di Siena: sabato 8 giugno insediamento del Consiglio comunale

Il sindaco Giacomo Grazi, al suo secondo mandato, eletto con la lista di Centrosinistra per Torrita di Siena, ha convocato per sabato 8 giugno alle ore 16,00 il primo Consiglio comunale per il quinquiennio 2019/2024. L’insediamento si terrà in seduta pubblica, in piazza Matteotti.Il Consiglio comunale, determinato dalle elezioni del 26 maggio scorso. sarà composto da otto consiglieri della lista Centrosinistra per Torrita di Siena (Caroni, Pellegrini, Bartalini, Damigelli, Santoni, Rachini, Faralli, Saletti) tre consiglieri della lista Torrita Bene Comune (Contemori, Bastreghi, Felici) e un consigliere della lista Via i Sensi Unici (Vestri).All’ordine del giorno oltre il giuramento del sindaco e l’approvazione delle linee programmatiche anche la comunicazione del primo cittadino della nomina della Giunta. Gli assessori preposti sono Mario Landolfi, Natascia Volpi, Roberto Trabalzini e Laura Giannini.La cittadinanza è inviata a partecipare.