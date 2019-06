Torrita di Siena: estate insieme 2019 i progetti mirati per i bambini

L’estate torritese prevede tanti appuntamenti e iniziative per i bambini dalla fascia dai piccolissimi della scuola primaria ai grandicelli della secondaria di 1º grado. Progetti realizzati con l’ausilio sia delle tante associazioni del terzo settore che mettono a disposizione i loro volontari, dei dipendenti comunali e ovviamente dell’Amministrazione comunale. Nuoto, attività creative, laboratori di musical, giochi, spazio compiti ma anche Summer Camp.Il Summer Camp una realtà torritese arrivata al 5º anno consecutivo coaudivato dalla Pro Loco con il supporto ed il lavoro delle commissioni sport ed associazionismo, cultura e istruzione mira a far conoscere ai nostri ragazzi le attività e la storia locale come l’uso della bandiera e del tamburo, piuttosto che una lezione pratica di cucina sui pici o passeggiare per i borghi di Torrita e Montefollonico alla ricerca di quegli angoli e quei personaggi che hanno segnato la storia locale. Ciò che un bambino deve conoscere per poter apprezzare al meglio il luogo nel quale è nato e nel quale deve vivere.“Un modo di tramandare usanze e tradizioni ai giovanissimi – dichiara il sindaco Grazi - per non dimenticare anzi per apprendere quelle arti particolari che fanno parte del quotidiano di tutti noi; siamo sempre propensi e orgogliosi di accogliere i giovanissimi partecipanti del Summer Camp in Sala Consiliare al termine della settimana di attività, per spiegare con parole semplici piccoli concetti di educazione civica e avvicinare i ragazzi alle istitutuzioni locali. Siamo anche consapevoli delle molte difficoltà dei genitori che lavorano nel periodo estivo di conciliare il tempo lavorativo con la gestione dei figli è per questo che abbiamo cercato di riunire sinergicamente le tante realtà associazioniste del territorio, ben liete di far conoscere le proprie peculiarità mettendo a disposizione dei bambini momenti di sana aggregazione “Per maggiori informazioni rivolgersi al numero 0577/688225 (Biblioteca Comunale).