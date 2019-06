Torrita di Siena: si Ã¨ tenuto il primo Consiglio comunale del mandato 2019/2024

Ieri pomeriggio, sabato 8 giugno, in piazza Matteotti, si è tenuto a Torrita di Siena il primo Consiglio comunale del mandato 2019/2024 . Di fronte ad un folto pubblico, presenti oltre al sindaco Giacomo Grazi tutti i consiglieri eletti nelle il 26 maggio scorso.I consiglieri di maggioranza e minoranza ringraziando la cittadinanza per il voto espresso si sono impegnati a svolgere il proprio compito nell’ottica di tutelare ed incrementare le peculieratà torritesi. Il sindaco Grazi dopo il giuramento sulla Costituzione Italiana e la lettura del programma amministrativo ha presentato gli assessori della sua giunta.Natascia Volpi classe 1978 vicesindaco con deleghe all’istruzione, ambiente, pari opportunità e rapporti con la comunità di Montefollonico.Laura Giannini classe 1978 con deleghe urbanistica, edilizia, attività produttive e turismo.Roberto Trabalzini classe 1964 con deleghe associazionismo, sport, agricoltura e comunicazione.Mario Landolfi classe 1954 con deleghe al personale, bilancio, organi partecipati e trasporti.Permangono in capo al sindaco Grazi le competenze relative a lavori pubblici, cultura, patrimonio, sanità, servizi sociali e polizia municipale.Rispondono e riferiscono direttamente al sindaco per il quale istruiscono e studiano nelle attività oggetto delega, non compiono atti a rilevanza esterna e non assumono potere decisionale i consiglieri Nico Bartalini per i progetti specifici di area su marketing territoriale, Giancarlo Santoni per azioni e progetti specifici di valorizzazione del patrimonio comunale e tutela pubblica incolumità e Rodolfo Damigelli per azioni e politiche specifiche di welfare di assistenza ai cittadini.