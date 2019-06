Torrita di Siena: approvato con mozione il regolamento antifascista

"Sabato 8 giugno, giorno dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale di Torrita di Siena, è stata approvata la mozione antifascista, presentata dal Gruppo di Maggioranza della nuova Amministrazione, condivisa con i partiti di colazione, quello Democratico, quello Socialista e + Europa, ed anche in collaborazione con Sinistra Italiana di Torrita di Siena, che vieta la concessione degli spazi pubblici a movimenti di stampo neofascista, razzista o xenofobo. Il documento, presentato fuori dall’ordine del giorno, è stato approvato con 12 voti favorevoli e 1 contrario." Così un comunicato congiunto di Partito Democratico (Elena Rosignoli), Partito Socialista (Alfredo Ardanese) + Europa (Roberto Trabalzini), Sinistra Italiana (Stefania Franci)."Il provvedimento impegna l’amministrazione comunale a non concedere spazi e suolo pubblico a coloro i quali non garantiscono di rispettare i valori sanciti dalla Costituzione, professando e/o praticando comportamenti fascisti, razzisti e omofobi. La delibera prevede la modifica e l’adeguamento del regolamento comunale in materia di concessione degli spazi pubblici, vincolando la concessione di suolo pubblico, del teatro e degli spazi di proprietà del Comune a una dichiarazione esplicita di rispetto dei valori antifascisti sanciti dalla Costituzione.I partiti infine - conclude il comunicato -, esprimono grande soddisfazione per l’approvazione della delibera che conferma il carattere antifascista di Torrita di Siena."