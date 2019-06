Torrita di Siena: la Macelleria Belli è Hospitality Partner Monster Energy Yamaha MotoGP 2019

La Macelleria Belli di Torrita di Siena è ufficialmente Hospitality Partner Monster Energy Yamaha MotoGP per la stagione 2019. Un traquardo importante per una delle macellerie più conosciute dell’intera Toscana e non solo; 50 anni di attività, prodotti eccellenti del territorio lavorati ancora con metodo artigianale.La notizia è stata appresa euforicamente dalla staff guidato da Alfiero, Roberta e Marco che conta ben una ventina di addetti tra cui molti appassionati di due ruote ” Forniremo prodotti da far degustare all’interno dell’ospitality sia per il team che per ospiti”.“Belli è indubbiamente uno dei marchi più importanti del nostro territorio, un fiore all’occhiello di tutta la comunità torritese - commenta Laura Giannini, assessore alle attività produttive -; commercia prodotti norcini e di macelleria in tutta Italia ed anche all’estero, un’attività tramandata da generazione in generazione; non possiamo che congratularci per questo importante appuntamento”.