Rsa di Torrita, cadono pezzi di intonaco da un porticato

Il porticato messo in sicurezza. Verifiche tecniche per l’avvio immediato degli interventi di ripristino

Si sono recati nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 luglio, presso la Residenza sanitaria per anziani (Rsa) di Torrita di Siena gli operatori dell’area tecnica dell’Ausl Toscana sud est insieme all’ingegnere strutturista per le opportune verifiche al porticato di un cortile secondario, oggetto della caduta di parti contenute di intonaco.Il porticato è stato subito messo in sicurezza già dal primo pomeriggio di ieri, quando si è verificato il distacco dell’intonaco. Non si sono registrati danni né a persone né a cose.La struttura, che ospita 41 anziani non autosufficienti, è di proprietà dell’Asl ed è gestita dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (APSP) Istituto Maria Redditi Alta Valdichiana senese.