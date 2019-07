Il segretario del Pd Nicola Zingaretti alla festa democratica provinciale di Torrita

In pieno svolgimento la festa democratica a Torrrita di Siena fregiata nell’edizione 2019 dal titolo di festa provinciale di Siena.



"Un bel connubio di volontari, buon cibo, bella atmosfera e ospiti politici di eccezione - spiega il Pd di Torrita -. Ad iniziare da Susanna Cenni e Rosanna Pugnalini sempre attente e presenti nella realtà torritese che venerdì scorso hanno dato vita unitamente alla presidente di Amica Donna ad un dibattito sulle politiche di genere.



Dalla direzione regionale Becattini e Pescini, accompaganti dai consiglieri Bezzini e Scaramelli, hanno prospettato ed analizzato gli orizzonti di Toscana 2030 con molti sindaci del territorio coordinati dal segretario provinciale Valenti.



Gradito ospite direttamente dalla segreteria nazionale Peppe Provenzano, economista che in un convegno costellato da un sottofondo musicale ha affrontato con i presenti il mondo del lavoro e le prospettive del partito democratico.



Venerdì saranno Gianni Cuperlo e Susanna Cenni alle 19 ad aprire la serata; a seguire il saluto del presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani. Vincenzo Ceccarelli, assessore ai trasporti della Regione Toscana, porterà il suo saluto ai volontari sabato 27 luglio; concluderà la passarella politica il senatore Riccardo Nencini domenica 28 luglio.



La grande attesa è per giovedì 25 luglio, ospite il segretario nazionale Nicola Zingaretti. Prevista una cena di sottoscrizione e la presentazione dell’ultima sua fatica letteraria “Piazza Grande”.



“Una grande soddisfazione ospitare il segretario nazionale - dichiara Elena Rosignoli, segretario dell’Unione Comunale di Torrita di Siena -. Il giusto riconoscimento per il lavoro fatto in questi mesi dai nostri iscritti e sostenitori, un lavoro che ha visto ricucirsi il nostro partito ed arrivare uniti alla riconferma del nostro sindaco Grazi; ma sopratutto un riconoscimento al lavoro di tanti volontari che tutte le sere si adoperano per la riuscita della nostra festa democratica”.



Per partecipare alla cena di sottoscrizione con il segretario Zingaretti prenotarsi al n. 3346889046 anche sms e whatsapp.