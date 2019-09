Torna la Summer Musical Theatre organizzata dalla Compagnia Teatro Giovani Torrita

Per il decimo anno torna lo stage di musical

Trenta ragazzi arrivati da tutta Italia si sono dati appuntamento a Torrita di Siena, presso l’agriturismo Valcelle, per un appuntamento che è diventato ormai un anniversario importante per il mondo del musical: la Summer Musical Theatre.Il Summer Musical Theatre è lo stage formativo di musical organizzato dalla Compagnia Teatro Giovani attraverso Spaziomusical e che da dieci anni a questa parte aiuta piccoli allievi a crescere e a confrontarsi con la recitazione, il canto, la danza, l’arte perfomativa e tutto ciò che concerne il mondo del musical.I piccoli artisti, alle Valcelle, seguiranno le lezioni di musical con Antonello Angiolillo, Laura Ruocco e Barbara Pieruccetti, sotto la direzione artistica di Marco Columbro. Quest’anno il materiale di studio si basa sulle opere di William Shakespeare, quindi una bella prova sta impegnando i futuri artisti. Il lavoro vuole essere uno studio per usare linguaggi nuovi, fuori dai soliti codici e dal ruolo che ognuno è abituato ad interpretare. Singolarmente e in gruppo, i giovani allievi, con un percorso di studio individuato, cercheranno di oltrepassare questo limite interpretativo.Otto giornate di studio intenso compongono un programma che, oltre al perfezionamento artistico, offre quindi un’esperienza di confronto per i ragazzi: “È prezioso avere qui vicino un’occasione di crescita e di confronto per i ragazzi che hanno come passione il musical. La Summer Musical Theatre è un momento di grande scambio e intenso studio ad alti livelli e noi siamo orgogliosi di portare avanti una bella iniziativa che permette di crescere, all’insegna dell’arte, molte generazioni di bambini” fanno sapere gli organizzatori.La settimana della Summer Musical Theatre si concluderà venerdì 6 settembre alle ore 17, quando all’agriturismo le Valcelle avrà luogo una lezione aperta dove gli allievi metteranno in scena un copione, frutto del lavoro di questa settimana di studio. Al termine verrà anche rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza.