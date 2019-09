Officina distrutta da incendio a Torrita di Siena

Nella giornata di ieri, lunedì 9 settembre, i Vigili del Fuoco del Comando di Siena e dei Distaccamenti di Montepulciano, Montalcino e Cortona sono intervenuti in via Traversa Valdichiana a Torrita di Siena per un incendio che ha colpito il capannone di un'officina.Ingenti i danni alla struttura di 200mq con sei mezzi, quattro auto, un furgone, e una moto andati distrutti. In corso gli accertamenti dei Vigili del Fuoco per stabilire le cause dell'incendio. Non si registrano fortunatamente feriti.