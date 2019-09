A Torrita di Siena la Fiera al Piano torna per promuovere la ruralità della Val di Chiana

Edizione numero 42 per questa serie di appuntamenti sempre più ricca di novità per tutti

Edizione numero 42 per la Fiera al Piano di Torrita di Siena, che il 21 e 22 settembre vivacizzerà tutta la zona del “piano”, non lontano dal centro storico.Moltissimi gli appuntamenti, tra cui la fiera vera e propria, con alcune centinaia di bancarelle dalla più disparata offerta merceologica; ma non mancheranno momenti di attrazione, che derivano direttamente dalla tradizione rurale di questa parte di Val di Chiana, ed altri, di profilo più attuale, che saranno in grado di interessare e coinvolgere anche le famiglie.Come da schema ormai ben consolidata da quasi cinquant’anni di vita, la Fiera al Piano prevede, tra i tanti appuntamenti, un’interessante esposizione di macchine e veicoli agricoli, una mostra di animali autoctoni e una di varietà avicunicula.L’offerta continua con eventi ludico-sportivi, come la passeggiata a “sei zampe”, dimostrazioni di Taekwondo, di ginnastica ritmica, musicali e di danza, e altri che saranno in grado di interessare proprio tutti, come la “bisteccata”, il pranzo a base di “cinta senese”, l’happy Hour e vari dj set; e per i bambini, il grande luna park.Evento nell’evento sarà “Torrita Biodiversità”, che quest’anno sarà il filo conduttore di tutti gli appuntamenti, affrontando alcuni temi di attualità con incontri e convegni; come il convegno sulle razze suine Nere, quello sui problemi dell’apicoltura e un incontro sulle erbe spontanee, in programma sabato 21; e gli altri appuntamenti di domenica 22 sui grani antichi, la bioagricoltura ed il progetto Valdichina Eating. In chiusura, domenica pomeriggio, l’incontro con il Consorzio dell’aglione della Valdichiana ed il Consorzio IGP agnello del centro Italia; quest’ultimo finalizzato alla conoscenza delle carni di agnello e delle sue proprietà nutrizionali. Al termine, un’intrigante degustazione.Coordinata dal Gruppo Allevatori Amatoriali di Torrita di Siena, si svolgerà, nell’area della festa, la 1ª Esposizione Nazionale della Cinta Senese e delle razze suine nere italiane.“Come comunità storicamente legata alla ruralità più antica della Val di Chiana, anche Torrita di Siena vuole mettere in campo le sue energie per valorizzare la biodiversità delle nostre produzioni agricole e dei nostri allevamenti - così il sindaco, Giacomo Grazi -. Sono momenti difficili e pieni di contraddizioni; ma sono certo che anche in questo piccolo angolo di Toscana possiamo fare molto per sostenere e promuovere la nostra biodiversità così da poter contribuire nel dare risposte al desiderio di salute, di vita a misura d’uomo, di offerta diversificata e anche, in misura non trascurabile, al mantenimento sano dell’ambiente in cui viviamo”.Il programma completo di tutti gli eventi è scaricabile dalla home page del sito del Comune