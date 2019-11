Il musical ''Le Adorabili Scanzonette'' agli Oscuri di Torrita di Siena

Il musical della Compagnia Teatro Giovani Torrita, per la regia e le coreografie di Giulio Benvenuti, arriva sul palco del Teatro degli Oscuri sabato 30 novembre

Le 'Adorabili Scanzonette', Nives, Dora, Carmen e Milly, alias Martina Bardelli, Emma De Nola, Lisa Lucchesi e Mikela Rebua, sotto la direzione di Giulio Benvenuti, arriveranno sul palco del Teatro degli Oscuri di Torrita di Siena sabato 30 novembre nel doppio appuntamento, alle 19:00 e alle 21:15.Il musical racconta di tre amiche per la pelle, studentesse del Liceo Matteotti, che hanno una grande passione in comune: cantare! Così quando viene chiesto loro di farlo alla festa dell’Istituto del 1958 sono pronte ad ‘Acchiappare il loro sogno’. È la loro grande occasione per esibirsi davanti ad un pubblico vero, avere la possibilità di diventare Miss Liceo e stare insieme ancora per una sera. Tra amori rubati, intrecci e scaramucce tra ‘amiche’ scopriremo ben presto che queste ‘Scanzonette’ non sono poi così ‘Adorabili’ e soprattutto che, per quanto provino, non rispettano i canoni della ‘donna perfetta’ tanto raccontata in questi anni.Il pubblico si ritroverà immerso in un’atmosfera liceale al ritmo dei più grandi successi degli anni ’50, sarà chiamato a vivere in prima persona questa ‘Festa di fino anno’ e le sorprese non mancheranno. Il teatro degli Oscuri cambierà dunque volto per vestire i panni di una festa d'istituto del 1968, dove per l'ultima sera le quattro amiche si ritroveranno di nuovo insieme per cantare il nuovo sound degli anni '60, raccontarsi e forse 'acchiappare il loro lieto fine'.La Compagnia Teatro Giovani Torrita vi aspetta quindi al teatro degli Oscuri con ‘Le Adorabili Scanzonette’ sabato 30 novembre alle ore 19:00 e alle 21:15. La Compagnia è un’associazione culturale nata nel 1997 con l’intento di stimolare e sostenere la crescita morale e sociale, promuovendo la diffusione dell’arte e della cultura teatrale con particolare riferimento al teatro musicale del quale è divenuta punto di riferimento territoriale, con la scuola di SpazioMusical e la gestione della stagione teatrale del teatro degli Oscuri, e nazionale con tante collaborazioni professionali.Per info e prenotazioni 380.1944435 dal lunedì al venerdì - email: info@teatrodeglioscuri.it