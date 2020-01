''Amleto. Uno studio'', al Teatro degli Oscuri di Torrita di Siena

Gli attori della Golden Actors di Roma arrivano al teatro degli Oscuri di Torrita di Siena, sabato 18 gennaio alle ore 19:00 e alle 21:15

Al teatro degli Oscuri, il nuovo anno si apre con un grande appuntamento: sabato 18 gennaio, nel doppio appuntamento alle ore 19:00 e alle 21:15, va in scena ‘Amleto. Uno studio’, uno spettacolo nato dall'elaborazione della memorabile tragedia shakespeariana, con gli attori della Golden Actors di Roma e la prestigiosa regia di Loredana Scaramella.L'esito del percorso, compiuto dai giovani attori alla scoperta dei temi originali dell'opera, diviene una favola nera, venata di umorismo. Caposaldo della cultura teatrale occidentale, snodo della drammaturgia shakespeariana, è per questi giovani attori più modestamente l'approdo a cui sono giunti nell'arco del percorso dedicato Shakespeare, affrontando tecniche di interpretazione e di scrittura. Gli attori hanno attraversato testi teatrali e sonetti del Bardo, selezionando temi, situazioni, nuclei poetici. Inaspettatamente, su tutti hanno vinto la famiglia con le sue relazioni e i suoi conflitti, l'abbandono, la morte, l'amore offeso, la difficoltà per uomini e donne di liberarsi dai ruoli imposti per trovare la propria identità. Di Amleto viene qui affrontata la favola mettendo in evidenza quello che era più affine agli interessi del gruppo, cercando di lasciare spazio all'immaginazione degli attori-allievi.La comicità ha trovato uno spazio, e anche alcune invenzioni formali nate dal lavoro collettivo connesse al canto, alla danza, al movimento e al suo possibile interagire con la parola, dando un colore meno plumbeo del previsto a questo lavoro che non ignora comunque la sfida offerta ad interpreti giovanissimi dai personaggi nella loro complessità. Una favola nera venata di umorismo.Sabato 18 gennaio ore 19:00 e 21:15 appuntamento al teatro degli Oscuri di Torrita di Siena con ‘Amleto. Uno studio’. Per maggiori informazioni sulla stagione teatrale al via contattare il numero 380.1944435 dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 - email: info@teatrodeglioscuri.it