Con ''Un Monte di Mobilità'', Montefollonico è più vicina a Torrita di Siena

Il 4 febbraio si inaugura la seconda fase del servizio di trasporto gratuito, studiato appositamente per alcune categorie di cittadini di Montefollonico

Alcune categorie di cittadini residenti nella frazione di Montefollonico, dal 4 febbraio potranno godere di un’ulteriore possibilità di trasporto offerta da “Un Monte di mobilità”, un servizio che consentirà di raggiungere Torrita di Siena per visite mediche o il disbrigo di commissioni. Questo servizio, che sarà effettuato gratuitamente il martedì e il venerdì con apposite navette, è riservato ai cittadini di Montefollonico in età superiore ai 65 anni, alle donne in stato di gravidanza e alle giovani madri. La partenza è fissata per le 9:00 del mattino dal Pianello, con una fermata anche in loc. Osteria delle Noci. Mentre a Torrita la navetta farà fermate a Torrita Paese, al Triangolo-Via Lauretana, nella zona Poste-Via Mazzini e in Piazza Don Giovanni. Il rientro da Torrita è fissato nelle ore 12:30. Per questo servizio è gradita la prenotazione telefonando ai numeri 349 5241481 o 393 2822286. Si tratta quindi di un progetto molto importante ed estremamente utile che è stato reso possibile grazie al contributo di Fondazione Monte dei Paschi e alla collaborazione tra il Comune di Torrita di Siena, l’Auser Torrita, la Misericordia Torrita, la Pubblica Assistenza Torrita e la Pro Loco Montefollonico.Il 4 febbraio, alle 9:00, dal Pianello, il servizio sarà inaugurato con la partenza della prima navetta, alla presenza di rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e delle associazioni partner.Questa fase attuativa del progetto segue di pochi giorni quella del servizio a chiamata, già attivo dal 15 gennaio scorso; si tratta questo di un vero e proprio servizio su prenotazione che si effettua telefonando ai numeri sopra indicati, con un preavviso di almeno 5 giorni, e consente di raggiungere, nei giorni feriali, sia luoghi di cura, come gli Ospedali di Nottola, Fratta di Cortona, Siena, Abbadia San Salvatore, Poggibonsi e Arezzo, che le stazioni ferroviarie di Chiusi, Arezzo, Siena e Terontola.“Abbiamo studiato queste due tipologie di servizi non solo per venire incontro alle esigenze di quei cittadini di Montefollonico appartenenti alle cosiddette categorie “deboli” – dichiara Giacomo Grazi, sindaco di Torrita di Siena – “ma anche per aumentare la qualità della vita di coloro che, pur vivendo in un borgo di grande bellezza, hanno qualche difficoltà in più per adempiere a certe necessità che fanno parte della normale quotidianità. La realizzazione di Un Monte di mobilità” – prosegue Grazi – “è la conferma che dalla sinergia tra istituzioni pubbliche e associazioni del volontariato possono scaturire risultati importanti per tutti i cittadini”.Servizio a chiamata e quello di navetta sono gratuiti, ma è necessario essere in possesso di una tessera omnicomprensiva Misercordia-Pubblica Assistenza-Auser, che ha un costo di € 15,00, ottenibile telefonando agli stessi numeri delle prenotazioni o recandosi all’ufficio della Proloco di Montefollonico.