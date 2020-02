Centrosinistra per Torrita: primo Consiglio comunale dell'anno e subito importanti opere pubbliche in partenza

"È iniziato subito con forte slancio il nuovo anno del Consiglio comunale; mercoledì 19 febbraio, infatti, sono passate a maggioranza sia la prima variazione di Bilancio, che prevede modifiche ad alcune voci della spesa corrente, ma sopratutto le spese d'investimento legate al programma triennale delle opere pubbliche". Così un intervento del Gruppo consiliare Centrosinistra per Torrita.



"Importanti opere inserite nel programma ettorale hanno avuto la copertura economica e a breve partiranno - afferma il presidente della Commissione Bilancio Fabiana Caroni -. Opere che vedranno un investimento complessivo di € 1.650.000, per cinque opere bubbliche quali campo da rugby, scuola via Roma, tunnel Rifugio, completamento parcheggio Porta a Pago e ampliamento cimitero di Torrita".



Inoltre sempre nella stesso Consiglio è stata assegnata alla senatrice Liliana Segre la cittadinanza onoraria nella comunità: "Una delibera molto importante che chiude una serie di impegni ed atti, che hanno visto il nostro Comune identificarsi come antifascista ed anti estremista" ribadisce il giovane consigliere Nico Bartalini.



Infine accolta favorevolmente una richiesta del consigliere di minoranza Lorenzo Vestri per la progettazione e l'individuazione di una zona pubblica adibita alla sepoltura degli animali da compagnia di piccola taglia, oltre all'approvazione di un regolarmento per l'accesso telematico e digitale agli atti da parte dei consiglieri, anch'esso proposto della minoranza del Gruppo Lega.



"Dimostrazione che sia il Sindaco che la Giunta, oltre ovviamente al Gruppo di maggioranza, accolgono favorevolmente proposte ed idee dei gruppi di minoranza quando queste portano benefici veri ed oggettivi, prova ulteriore di come si amministra con intelligenza ed apertura di vedute il nostro territorio" conclude il capogruppo Andrea Saletti.