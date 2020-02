Rimane intrappolato sotto il trattore: intervengono i Vigili del Fuoco e l'elisoccorso

I Vigili del Fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti oggi, lunedì 24 febbraio, per un soccorso a persona in via del Porto, in località Capannole, nel territorio del comune di Torrita di Siena.Un uomo di 71 anni, nato a San Giovanni d'Asso e residente a Siena, rimasto intrappolato sotto un mezzo agricolo, è stato soccorso da un vicino di casa prima dell'arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche personale sanitario del 118, intervenuto anche con l'elisoccorso Pegaso e i Carabinieri di Torrita. L'uomo ha subito la frattura di una gamba e si trova attualmente ricoverato presso il policlinico di Siena.