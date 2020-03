Le attività formative del Teatro degli Oscuri di Torrita vanno online grazie a SpazioMusicalMustGoOn

Il Teatro degli Oscuri di Torrita, facendo seguito al decreto emanato dal Governo riguardante il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus, ha sospeso le attività fino al 3 aprile. Gli spettacoli in programma sono quindi in attesa di una nuova data tra questi lo spettacolo teatrale “Soliloquio allegro non troppo” con Maurizio Micheli, inizialmente previsto per sabato 28 marzo è in attesa di una nuova programmazione.Si ferma la programmazione ma non le attività formative: SpazioMuscial, la scuola di musical torritese, per non sospendere le attività, ha messo a punto delle lezioni online per i propri studenti. In questo modo i ragazzi possono svolgere le lezioni, correlate del materiale da studiare, attraverso dei video senza uscire e in sicurezza a casa propria. Il video con le lezioni arriverà a inizio settimana tramite WhatsApp e ogni gruppo avrà un contenuto dedicato secondo il lavoro svolto fino ad ora a scuola. A metà settimana saranno i docenti a chiedere il video agli studenti con gli esercizi svolti dai ragazzi, facendo una sorta e revisione dei compiti. In più, parallelamente, sarà organizzata una challenge a cui i ragazzi potranno partecipare da soli o con tutta la famiglia che verranno lanciate anche sui social.Così SpazioMusical sta cercando di combattere l'isolamento e l'immobilità di questo periodo difficile, creando una specie di socializzazione virtuale, non lasciandoci abbattere e continuando a lavorare e studiare. Questo progetto porta il nome di #SpazioMusicalMustGoOn.