Torrita di Siena, bando per manifestazione di interesse alla gestione di chiosco/bar nei giardini zona PEEP

Il Comune di Torrita di Siena ha pubblicato un avviso per manifestazione di interesse per la gestione di un chiosco/bar nei giardini della Zona PEEP. Potranno partecipare gli esercizi commerciali bar/pub, che hanno una sede legale o operativa nel territorio comunale; la gestione sarà affidata, settimanalmente, dal martedì alla domenica, per il periodo 21 luglio/4 ottobre 2020, tenendo conto del numero di adesioni pervenute.Il Comune, oltre a mettere a disposizione una struttura e un contributo di gestione di 300 euro a fondo perduto, darà anche la possibilità di organizzare eventi, nei giorni di apertura, fino alle ore 24.“Tra i motivi che ci hanno spinto a generare questo bando, c’è anche quello di rendere ancora più accogliente uno dei luoghi di aggregazione più grandi che abbiamo nel territorio comunale – dice Giacomo Grazi, sindaco di Torrita di Siena –. Viste anche le dimensioni di questo spazio, la comunità torritese potrà ora goderne con maggiore agio e in piena sicurezza anti-Covid”.Coloro che risulteranno affidatari della gestione del chiosco/bar avranno l’obbligo di attenersi ad un orario di apertura di almeno 15 ore e, comunque, di almeno 3 giorni, dal martedì alla domenica. Al termine della settimana di affidamento, dovranno lasciare sanificati, al gestore seguente, sia il locale che le attrezzature.“E’ un’operazione che abbiamo studiato per dare il nostro contributo al sostegno di alcune attività economiche torritesi, ma anche per dare maggiore supporto alla creazione di eventi, a vantaggio tanto della comunità che dei turisti – così Laura Giannini, assessore comunale alle attività produttive e al turismo –. Da parte nostra, garantiamo che, una volta recepite le adesioni e scaglionate le varie gestioni, saranno semplificate al massimo, se non addirittura eliminate, le procedure abilitative, facendoci noi carico di gran parte delle procedure amministrative.”Il modulo di domanda e l’avviso, che contiene anche tutte le procedure per l’assegnazione delle gestioni e delle turnazioni, sono pubblicati nella home page del Comune di Torrita di Siena. Il termine per inviare la manifestazione di interesse è fissato nel 12 luglio 2020.