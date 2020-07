A Torrita torna lo spettacolo 'Le Adorabili Scanzonette'

Il nuovo musical della Compagnia Teatro Giovani Torrita in scena sabato 18 luglio in piazza Matteotti

L'energia del musical riprende a diffondersi a Torrita di Siena, in piazza Matteotti, sabato 18 luglio alle ore 21.15, con Le Adorabili Scanzonette, lo spettacolo realizzato dalla Compagnia Teatro Giovani Torrita, che già nelle date invernali ha raccolto un largo consenso da parte del pubblico.Il testo e la regia della pièce sono firmati da Giulio Benvenuti, oggi professionista affermato nel mondo del musical, ma che ha iniziato la sua carriera proprio nell'ambito della Compagnia torritese; sul palco Martina Bardelli, Emma De Nola, Lisa Lucchesi e Mikela Rebua interpretano i ruoli di Milly, Carmen, Nives e Dora, ovvero il quartetto de Le Adorabili Scanzonette.La trama è una storia originale ambientata negli anni '50 e '60 che ha come protagoniste le quattro giovani amiche, accomunate dalla passione per il canto e trepidanti di esibirsi davanti al pubblico della festa d'istituto organizzata per la fine dell’anno scolastico del 1958. Ben presto però amori rubati, intrecci e scaramucce riveleranno che le quattro Scanzonette non sono poi così Adorabili come cercano di apparire. Tutte hanno infatti una personalità definita che emerge con forza quando difendono i propri progetti per il futuro, talvolta molto distanti da quelli previsti dai canoni sociali dell'epoca. Tante sorprese non mancano nello scoprire cosa sarà successo alla fine della scuola e cosa ne sarà stato dell'amicizia delle Scanzonette, quando si ritroveranno dieci anni dopo, nel 1968.Lo spettacolo è strutturato attorno ai più celebri successi musicali di quegli anni, brani che sono entrati ormai a far parte della cultura popolare di tutti e ancora oggi fanno ballare ed emozionano.Le Adorabili Scanzonette sono pronte a salire sul palco allestito in piazza Matteotti nel pieno rispetto delle misure previste dai protocolli anti-contagio e, per questo motivo, con una versione dello spettacolo leggermente diversa da quella andata in scena durante la passata stagione teatrale."Le regole per il distanziamento hanno richiesto che l'intera sceneggiatura subisse delle modifiche e di conseguenza lo spettacolo risulterà in parte nuovo anche per chi lo abbia già visto nelle scorse date" – spiega Giulio Benvenuti, presidente della Compagnia Teatro Giovani Torrita, che in poche settimane ha lavorato con le attrici per poter garantire lo svolgimento dello spettacolo in piena sicurezza.Le Adorabili Scanzonette, presentato al Teatro degli Oscuri nel novembre 2019, è il più recente dei lavori prodotti dalla realtà artistica torritese, impegnata dal 1998 nell'allestimento di musical e nella formazione di giovani performers nelle discipline di danza, canto e recitazione."È tanta la soddisfazione nel constatare come, in questi mesi di blocco, la Compagnia abbia comunque trovato il modo di portare avanti le proprie iniziative e Le Adorabili Scanzonette possano così adesso tornare in scena", commenta Benvenuti.La realizzazione di questo nuovo lavoro si svolge con il contributo di Giovanni Giannini per la direzione musicale e gli arrangiamenti, Antonello Angiolillo per la consulenza vocale, Matteo Benvenuti, Federigo Bardelli e Maurizio Vanni per le scene, Luca Mantica per il disegno luci e audio, il gruppo Be Your Miracle Design e Cristina Visconti per costumi e parrucche, Valeria Cleri come assistente alla regia e Viola Battenti come assistente di palcoscenico. Stefano Cosimini e Stefano Bracciali curano la grafica, Alessandro Bartolini e Jessica Tavanti la comunicazione.L'ingresso allo spettacolo è gratuito, ma occorre la prenotazione, da effettuare online sul sito www.liveticket.it/leadorabiliscanzonette o via mail all'indirizzo info@teatrogiovanitorrita.it.