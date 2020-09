Aveva picchiato la fidanzata e distrutto l'ingresso della caserma dei Carabinieri: ritorna in carcere

Il Giudice di Sorveglianza del Tribunale di Siena ha aggravato la misura restrittiva imposta all'uomo che qualche giorno fa, a Torrita di Siena, aveva aggredito la fidanzata per poi inseguirla fino alla Stazione dei Carabinieri danneggiandone a calci e pugni l'ingresso e minacciando i militari ( vai all'articolo ).L'uomo era stato condotto al carcere senese di Santo Spirito in stato d’arresto e, visti i precedenti dell'aggressore, il giudice aveva deciso di revocare la precedente misura dell’allontanamento dalla casa familiare deliberando il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.Il Giudice di Sorveglianza ha adesso ritenuto necessario aggravare la misura con la custodia in carcere: l'uomo quindi è stato ricondotto alla casa circondariale senese.