Torrita di Siena: il Consiglio comunale di sabato 28 novembre

Grazi: “Con l’ultima variazione di bilancio dell’anno in arrivo contributi ad associazioni di volontariato impegnate in prima linea nell’emergenza sanitaria”

La seduta del Consiglio comunale di Torrita di Siena di sabato 28 novembre ha visto maggioranza e minoranza confrontarsi e decidere su temi che toccano direttamente la comunità torritese.A partire dall’ultima variazione di bilancio dell’anno, la quattordicesima in questo 2020, relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio finanziario 2020 votata favorevolmente dalla maggioranza del Consiglio.Un’importante variazione di bilancio che ha permesso all’Amministrazione comunale di destinare 93.000 euro alle associazioni torritesi e alle spese relative al patrimonio comunale. In particolare, per quanto riguarda le associazioni, una cifra pari a 12.000 euro, è stata destinata alla Pubblica Assistenza (6.000 euro) e alla Misericordia di Torrita di Siena (6.000 euro), che hanno svolto un ruolo determinante nel supporto alle gestione della pandemia e con i quali potranno sopperire ai costi sostenuti in questi mesi di emergenza. Contributi anche per le associazioni sportive giovanile e della terza età, altrettanto importanti per la funzione sociale che svolgono per i giovani e gli anziani del Comune. Inoltre, sempre in tema bilancio, è stato approvato favorevolmente dalla maggioranza il bilancio consolidato per l’esercizio 2019.Spazio anche all’agricoltura e allo sviluppo rurale, tema non meno importante per l’economia torritese, con l’adesione del Comune di Torrita di Siena all’associazione nazionale “Città dell’Olio”, votata all’unanimità dal Consiglio. Un percorso volto alla tutela della qualità dell’Olio Extravergine d’Oliva prodotto nel territorio comunale e a tutela anche dei produttori, spesso danneggiati da pratiche commerciali scorrette. “L’adesione a Città dell’Olio traccia l’inizio di un importante percorso di valorizzazione dell’Olio extra vergine d’oliva e di tutela dei produttore - commenta l’assessore all’agricoltura Roberto Trabalzini - sono soddisfatto che la minoranza abbia compreso il valore dell’adesione”.Votato all’unanimità anche la convenzione tra il Comune di Torrita di Siena e la sezione locale delle associazioni nazionali Carabinieri (Capofila), Bersaglieri, Federcaccia e l’ASD Polisportiva Torrita per l’utilizzo dei locali in via Ottavio Maestri come sede operativa e istituzionali delle stesse.Sanità e contrasto ad ogni forma di violenza sulle donne sono altri due temi che hanno risuonato fra i banchi virtuali del Consiglio seppur non presenti nei punti all’ordine del giorno.La seduta si è infatti aperta con la comunicazione del sindaco Grazi relativamente alla vicenda dei punti di emergenza territoriali della Valdichiana Senese, una vicenda che ha destato preoccupazione da parte dei Sindaci stessi, e che si è chiusa positivamente venerdì 27 novembre con la conferma che i punti resteranno tre e saranno tutti dotati di mezzi con medico a bordo. “Un’operazione possibile - spiega Grazi - anche grazie alla collaborazione con la minoranza che fin da subito si è spesa per questa vicenda”.Ha illustrato invece le iniziative portate avanti dall’Amministrazione comunale in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il vicesindaco e assessore alle Pari ppportunità Natascia Volpi. “Per rimarcare l’impegno contro ogni forma di violenza sulle donne - spiega Volpi - abbiamo deciso di dedicare anche in forma virtuale il posto occupato in Consiglio comunale ad una donna vittima di violenza al pari delle altre iniziative tenutesi in settimana, tra cui l’inaugurazione di una simbolica panchina rossa”.Nel corso del Consiglio sono state presentate e discusse anche due mozioni dal gruppo di minoranza Lega; la prima relativa alla condanna delle recenti dichiarazioni del senatore Morra e la seconda relativa all’assegnazione del Palio dei Somari 2020, entrambe accolte favorevolmente dalla maggioranza, la seconda in forma emendata secondo quanto proposto dalla maggioranza al fine di evitare ingerenze politiche all’interno della Sagra San Giuseppe.