Torrita, Palio dei Somari: la 64ª edizione si svolgerà il 26 settembre

L’Associazione Sagra San Giuseppe annuncia una data speciale per la manifestazione

Il 64° Palio dei Somari si correrà il prossimo il 26 settembre. Questa è la decisione presa dall’Associazione Sagra San Giuseppe, l’ente organizzatore della manifestazione, nella riunione che si è svolta lunedì 2 agosto tra i presidenti delle otto Contrade torritesi, alla luce delle recenti disposizioni sulla sicurezza per gli eventi aperti al pubblico.Il Palio dei Somari, evento dedicato a San Giuseppe, si è svolto ogni domenica successiva al 19 marzo dal 1966 al 2019; nel 2020 l’emergenza sanitaria ne ha costretto il rinvio pochi giorni prima l’inizio delle celebrazioni. Tuttavia, da allora, l’Associazione Sagra San Giuseppe ha sempre espresso la propria intenzione di tornare a organizzare la manifestazione non appena le misure di sicurezza lo avessero consentito. Da qui la decisione di programmare la celebre carriera a dorso di somaro in via eccezionale il 26 settembre.Nelle prossime settimane l’Associazione affinerà i dettagli di tutti gli aspetti organizzativi, in quanto lo spirito di aggregazione che da sempre caratterizza l’evento dovrà necessariamente adattarsi ai protocolli di sicurezza. In tal senso, per questa edizione si dovrà rinunciare all’appuntamento con le Taverne, i caratteristici banchetti in stile medievale che tradizionalmente le Contrade organizzano nel centro storico di Torrita di Siena nel fine settimana precedente alla gara.«Sarà sicuramente un’edizione inedita, per il periodo e per le modalità di svolgimento – sottolinea il presidente dell’Associazione Sagra San Giuseppe Yuri Cardini – ma al tempo stesso speciale, per il valore di rinascita che avrà per la comunità torritese. L’Associazione è pronta ad adeguare la propria capacità organizzativa alle attuali circostanze, per preparare un Palio nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Siamo certi che, se si confermeranno le condizioni adeguate, riusciremo a restituire a Torrita la sua festa, in una forma diversa, ma di certo ancor più emozionante per la straordinarietà del momento».L’associazione ha stabilito di organizzare la 64esima edizione del Palio dei Somari il prossimo settembre anche per rendere onore alla proclamazione, da parte di Papa Francesco, dell’Anno di San Giuseppe, che si concluderà l’8 dicembre 2021.Il via libera definitivo spetterà agli enti addetti al rilascio delle autorizzazioni necessarie, che forniranno la propria valutazione in merito al piano proposto dall’Associazione Sagra San Giuseppe. Lo svolgimento della Corsa nella nuova data rimane comunque condizionato da eventuali modifiche ai quadri normativi di riferimento o da una variazione significativa della situazione sanitaria.