La Guardia di Finanza prosegue i controlli contro il consumo e lo spaccio di stupefacenti

Nell’attuale contesto pandemico la Guardia di Finanza del Comando provinciale di Siena ha intensificato i controlli antidroga, anche mediante l’ausilio delle unità cinofile del Corpo, soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile particolarmente esposti a tali fenomenologie illecite, oltre che presso le principali arterie stradali di accesso alla città e le aree destinate a snodo dei trasporti urbani ed extraurbani tra le quali stazioni ferroviarie e capolinea degli autobus.Nello specifico, proprio durante uno di tali recenti controlli eseguito a Torrita di Siena, una pattuglia delle Fiamme Gialle della Tenenza di Montepulciano ha sorpreso un ventenne in possesso di marijuana e hashish.Il 20enne è stato quindi è stato segnalato alla locale Prefettura per la violazione dell’art. 75 D.P.R. 309/1990 e contestualmente la sostanza sottoposta a sequestro amministrativo è stata trasmessa alla locale USL per gli accertamenti di rito.