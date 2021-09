Il Palio dei Somari di Torrita di Siena benedetto da Papa Francesco

Il Palio dei Somari, attraverso una delegazione composta da rappresentanti dell’Associazione Sagra San Giuseppe, del Gruppo Sbandieratori e Tamburini, dell’Amministrazione comunale di Torrita di Siena, della Diocesi Montepulciano - Chiusi - Pienza e dalle associazioni locali che tradizionalmente partecipano all’organizzazione del Palio, accompagnati dal vescovo monsignor Stefano Manetti, è stato ricevuto da Papa Francesco in Aula Paolo VI in Vaticano.Papa Francesco, lo scorso 8 dicembre ha proclamato l’anno 2021 “Anno di San Giuseppe”, e con il ricevimento della delegazione torritese e la benedizione del drappo, che le otto contrade si contenderanno nella gara a dorso di somaro in programma per domenica 26 settembre, ha onorato la figura del Santo a cui dal 1966 Torrita di Siena dedica il suo Palio.