A Montefollonico la Fiera di San Leonardo

Domenica 7 novembre nella frazione del comune di Torrita di Siena

Il 7 novembre si terrà a Montefollonico, la piccola e graziosa frazione del Comune di Torrita di Siena, la tradizionale fiera in onore del suo santo “patrono”, San Leonardo, che è molto sentita dal popolo “montanino” e frequentata anche da un pubblico che in gran numero proviene da fuori comune.Oltre alla fiera vera e propria, saranno organizzati dalla ASD Polisportiva Montanina dei giochi a indirizzo sportivo per bambini e ragazzi, oltre a effettuare una piccola campagna di tesseramento; per i più piccoli saranno installati dei gonfiabili ai giardini pubblici. Il Centro Polivalente Montefollonico parteciperà a questo appuntamento preparando nel pomeriggio dei bomboloni caldi.Dopo un primo test avuto con la Fiera al Piano, che si è svolta nel capoluogo a settembre, con la Fiera di San Leonardo si avrà una verifica totale dell’efficacia di quanto stabilito dal nuovo Piano del Commercio su Aree Pubbliche e il relativo regolamento applicativo, che sono stati realizzati in applicazione della Legge Regionale 62/2018 “Codice del Commercio” e tenendo anche conto delle ben note prescrizioni anti-Covid.Per quanto riguarda la Fiera di San Leonardo, è stato fatto un lavoro importante ridisegnandone completamente l’assetto in modo da consentire un accesso migliore al centro storico per i pedoni, ma soprattutto per eventuali interventi di mezzi di soccorso. Inoltre, una sorta di percorso ad anello darà sicuramente migliori risultati dal punto di vista commerciale, poiché saranno così più agevoli l’accesso alla Fiera e al centro storico, dove esistono delle attività in sede fissa che potranno così continuare a lavorare senza particolari problemi. Sempre per ottimizzare la viabilità e la fruizione di certi appuntamenti, è stato anche cambiato il profilo del mercato settimanale del martedì trasformandolo in “posteggio fuori mercato”; come tale, infatti, non è prescritta la chiusura al traffico e non si deve impedire il transito degli autobus di linea, permettendo così la frequentazione della frazione da parte di esercenti di attività di commercio in aree pubbliche.“Oltre ad avere un impatto più dolce sulla viabilità e portare ad un’ottimizzazione degli spazi” – dice Laura Giannini, assessore alle attività produttive del Comune di Torrita di Siena – “il nuovo Piano del Commercio consentirà anche di mantenere attive tutte le concessioni attualmente in essere. Non solo” – prosegue Giannini – “con queste disposizioni anche le attività in sede fissa presenti nel territorio avranno maggiore visibilità delle loro vetrine in occasione di fiere e mercati”.Come avvenuto per la precedente fiera di Torrita con il nuovo Piano, a Montefollonico saranno ampliati gli spazi fisici riservati agli esercenti, così da adattarli alle dimensioni dei moderni mezzi di trasporto delle merci, molto più grandi rispetto al passato, e anche per adeguare fiere e mercati nel loro insieme alla cosiddetta Safety Security.Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Polizia Municipale 0577/688227 pm@comune.torrita.siena.it