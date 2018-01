Torrita di Siena: finanziamento dal Ministero per la scuola secondaria di via Marche

La scuola secondaria di Torrita di Siena in via Marche ottiene il finanziamento dal Ministero delle infrastrutture per gli interventi di riqualificazione.Il finanziamento pari a 290.000 euro ottenuto in virtù dell'applicazione dei criteri del comma 140 legge di bilancio 2017 consentirà interventi strutturali, di efficientamento energetico ed adeguamento sisimico.“Un ottima notizia - commenta il sindaco Grazi -, grazie al lavoro preventivo svolto dal nostro ufficio tecnico, l'iter di presentazione della domanda è andato a buon fine. Finalmente potremo decisamente intervenire sulla struttura di via Marche garantendo più sicurezza per gli alunni, il corpo insegnante e le famiglie”.