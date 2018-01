Montefollonico: riconfermata Bandiera Arancione per il triennio 2018-2020

Prestigioso riconoscimento a Montefollonico con la riconferma di "Bandiera Arancione" per il triennio 2018/2020 . La cerimonia a 20 anni dalla nascita delle Bandiere Arancioni del Touring Club si è svolta a Genova nel suggestivo Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale dove si sono riuniti ben 150 sindaci da nord a sud dell'Italia alla presenza dei vertici del Touring Club Italia e del Governatore della Regione Liguria Toti.Presente l'assessore al turismo Paolo Tiezzi Maestri “Orgogliosi di questo riconoscimento, Montefollonico è una piccola icona incastonata tra la Valdorcia e la Valdichiana, ricca di storia, buon vivere ed eccellente enogastronomia che attira in tutti i periodi dell'anno numerosi turisti.Questo riconoscimento, conclude Tiezzi deve essere uno stimolo a prodigarsi con maggior incisione nella promozione turistica anche attraverso l'Unione dei comuni della Valdichiana, mettendo in rilievo tutte quelle peculiarità così tipiche del nostro territorio”.