Torrita di Siena: approvate le convenzioni tra il Comune e l'Associazione Sagra San Giuseppe

Nel Consiglio Comunale del 31 gennaio è stato approvato all'unanimità un importante riconoscimento istituzionale all'Associazione Sagra San Giuseppe, l'organismo organizzativo del Palio dei Somari che rappresenta tutte le otto contrade cittadine.Il riconoscimento ufficiale delle contrade fu sancito il 18 novembre us con con l'approvazione delle modifiche alla Statuto Comunale, spiega il Sindaco Grazi, il passaggio più significativo è sicuramente questo punto “ll Comune riconosce la contrada quale realtà storica, sociale e culturale in cui è organizzata la vita della Comunità Locale, secondo le tradizioni che derivano dai valori condivisi e fondanti la vita cittadina, espressione della ricchezza e della autenticità della popolazione locale, del suo attaccamento al territorio, secondo la tradizione, i costumi, l’identità propria di Contrada.Ed è proprio per avvalorare il riconoscimento di questa identità abbiamo approvato le convenzioni che legano Comune e l'Associazione Sagra San Giuseppe estendendo la durata da tre a sei anni e raddoppiando il contributo economico da 5 a 10 mila €/annui.Ringrazio - conclude il Sindaco - i Consiglieri di maggioranza e di minoranza per il voto unanime certo che ognuno di noi è espressione di quella vita di contrada che viviamo quotidianamente".