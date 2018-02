Inaugurazione della sede di Liberi e Uguali Valdichiana

"Durante il conviviale evento di Torrita di Siena, via Ottavio Maestri n. 1, i candidati alle elezioni politiche 2018 avranno modo di inaugurare la nuova sede di Liberi e Uguali Valdichiana oltre che di conoscere dai propri sostenitori.L’evento si presenterà come informale ed animato da un ricco buffè con aperitivi, ma Guido Pasquetti, Loriana Bettini e Fulvio Mancuso, avranno comunque modo di discutere sulle criticità del territorio e le loro idee per valorizzare le molte eccellenze della Valdichiana, oltre che di parlare del programma di Liberi e Uguali per le prossime elezioni del 4 Marzo con particolare riguardo allo sviluppo del territorio, lavoro, diritti e giustizia sociale. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Vi aspettiamo".