Operazione ''Legality for road safety'', ritirate 17 patenti dalla Polizia Stradale in Toscana

E' di 360 veicoli controllati, 17 patenti ritirate e quasi 400 punti tolti, il bilancio in Toscana dell'operazione 'Legality for road safety' della Polstrada, finalizzata al controllo a tappeto contro alcol e droga per chi entra in autostrada. Sono stati monitorati in particolare i flussi in ingresso alle barriere autostradali di Firenze sud, Viareggio e Pisa nord, con l'impiego complessivo di 40 pattuglie della polizia stradale. I controlli hanno interessato 360 veicoli e oltre 400 persone, di cui 16 risultate positive all'etilometro e una che andava a velocità sostenuta.Sequestrati poi due veicoli senza assicurazione e accertati sei casi di mancata revisione, mentre una persona è stata fermata perché senza patente. Gli autovelox e i telelaser hanno visualizzato il passaggio di 16.388 veicoli. In 345 andavano troppo veloce e ne sono state fotografate le targhe, su cui sono in corso le verifiche del caso. Complessivamente, le infrazioni al codice della strada contestate sono state più di 77.