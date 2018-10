Controlli della Polizia Stradale in Toscana: nel fine settimana ritirate 31 patenti e tolti 2.640 punti

E’ di 1.293 veicoli controllati e 1.473 persone identificate il bilancio dei controlli effettuati nel fine settimana dalla Polstrada sulle principali arterie della Toscana, al fine di prevenire gli incidenti dovuti a distrazione, alcool e droghe.Sono state impiegate 234 pattuglie che hanno denunciato 15 persone, arrestandone 3, tra cui l’autore dell’assalto al casello di Pontremoli. Inoltre, sono state ritirate 31 patenti e 46 carte di circolazione, nonché tagliati 2.640 punti. Gli autovelox e i telelaser hanno visualizzato il passaggio di 17.300 veicoli, di cui 458 andavano troppo velocemente e, pertanto, i proprietari a breve riceveranno a case le multe. Sono stati anche effettuati 169 interventi di soccorso.Sull’A/1, all’altezza di Montepulciano, venerdì scorso è cascata nella rete della Polstrada una cittadina della Romania che, nel 2013, era stata condannata a 3 mesi di carcere per un furto con destrezza. Lei era in compagnia di un uomo su di una Ford Mondeo e, alla richiesta di documenti, ha esibito una carta d’identità del suo Paese con una diversa data di nascita. Tutto inutile, poiché i poliziotti del reparto di Battifolle hanno appurato dalle impronte digitali la sua reale identità, scoprendo che pendeva su di lei un ordine di carcerazione, emesso due mesi fa dalla Procura di Modena. La donna, che dapprima ha fatto la vaga contando sul tempo trascorso da quel furto, poi è impallidita appena ha capito che la Polstrada l’avrebbe condotta in carcere.