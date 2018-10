Sono possibili temporali forti, associati a colpi di vento e grandinate a partire dalle prime ore e per l'intera giornata di domani, giovedì 11 ottobre, su Arcipelago, fascia costiera e zone adiacenti.La Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha per questo emesso lo stato di vigilanza su queste zone a causa dell'avvicinamento della zona di bassa pressione tra Corsica e Sardegna che interessa le zone costiere e l'Arcipelago.Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo