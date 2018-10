Capriolo investito sull'Autopalio, salvato dalla Polstrada

Un giovane capriolo travolto da un auto sulla Siena-Firenze è stato messo in salvo da una pattuglia della polizia stradale. E' accaduto, all'altezza di Tavarnelle, quando alla centrale operativa sono pervenute numerose telefonate di automobilisti terrorizzati da tutti quei veicoli che rischiavano di passare sopra l'animale, riverso sul selciato in corsia di marcia.Sul posto è giunto un equipaggio della sezione di Firenze e i poliziotti hanno messo la loro auto di traverso e segnalato con le bandierine rosse il pericolo, riuscendo così a canalizzare sulla corsia di sorpasso i veicoli in arrivo. Il capriolo, che si era rotto le zampette, tremava e a quel punto gli agenti gli hanno messo addosso una coperta termica poi con cautela lo hanno spostato verso il margine destra della carreggiata e, nell'attesa dell'arrivo del veterinario, lo hanno rifocillato e accarezzato. Poco dopo, sul posto, sono giunti i volontari di 'Amici della terra' che lo hanno portato in clinica per le cure del caso.