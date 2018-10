Ferrovie: il governo stanzia 721 milioni per la Toscana

Forti gli stanziamenti previsti per il potenziamento della linea Empoli-Siena

Contratto tra ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete Ferroviaria italiana

"Siamo orgogliosi che il nuovo contratto di programma tra ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete ferroviaria italiana preveda notevoli stanziamenti per la nostra regione. È il segno evidente che le opere frutto di buonsenso vengono confermate e rilanciate a pieno, senza pregiudizi ideologici. Il provvedimento contiene una forte attenzione verso i pendolari toscani, sino a oggi troppo spesso penalizzati da scelte che hanno peggiorato la loro qualità della vita." Così l'inizio di un intervento del M5S - Regione Toscana."Particolare attenzione è anche rivolta al potenziamento dei collegamenti da e per diverse aree portuali, su tutte quella di Livorno. Forti gli stanziamenti previsti per il potenziamento di linee cruciali tra cui quelle Pistoia-Lucca ed Empoli-Siena".“Questi così come molti altri interventi – spiega il consigliere regionale Giacomo Giannarelli – contribuiranno alla crescita della nostra regione anche da un punto di vista economico. Credo sia l'ennesima dimostrazione che il Movimento 5 stelle non è contrario a priori ad alcuna opera, basta che questa sia a ridotto impatto ambientale e che risponda all'esclusivo interesse dei cittadini"."Adesso, dopo il via libera da parte delle Camere, il contratto sarà sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da Rfi. Ne seguirà un decreto di approvazione e la registrazione da parte della Corte dei conti."