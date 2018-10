Il maltempo che sta interessando la regione sta provocando rallentamenti su alcune linee ferroviarie.Linea Siena - Grosseto: traffico rallentato fino a 90 minuti per la presenza di vegetazione lungo la sede ferroviaria.Linea Siena - Chiusi Chianciano Terme: traffico rallentato fino a 30 minuti per la presenza di alberi lungo i binari fra Siena e Arbia.Linea Firenze - Roma: circolazione fortemente rallentata, fino a 60 minuti, fra Pontassieve e Compiobbi per la presenza di vegetazione sulla linea di alimentazione elettrica dei treni.