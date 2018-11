Abbandono in auto dei bambini, l'assessore regionale Grieco firma l'intesa

Giunta regionale, Consiglio toscano ed Anci uniti nel concretizzare delle azioni a favore del miglioramento della qualità dei servizi per la prima infanzia e in particolare per ridurre il rischio di abbandono in auto dei bambini. Domani, martedì 6 novembre, ore 15.30, a Palazzo del Pegaso (via Cavour 4, Firenze) sarà sottoscritto un protocollo di intesa sul sistema di alert che verrà introdotto negli asili nido proprio al fine di prevenire il rischio di abbandono in auto.I contenuti del protocollo, nell'occasione, saranno illustrati dall'assessore regionale ad Istruzione, formazione e lavoro Cristina Grieco, dal presidente del Consiglio toscano Eugenio Giani, dal consigliere regionale Antonio Mazzeo e dalla presidente della commissione Istruzione dell'Anci nazionale Cristina Giachi.