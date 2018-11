Maltempo in Toscana: esondati canali in Versilia

A causa delle piogge intense, caduti fino a 90 millimetri, in Versilia sono esondati una serie di canali nella fascia interna compresa tra la zona di campagna di Pietrasanta e il Fiume di Camaiore (Lucca). Lo rende noto il Consorzio di bonifica 1 Toscana nord che sta arrestando le tracimazioni con escavatori e sacchi di sabbia.Sul fosso della Chiusa, nella zona del Giardo, è in azione una pompa mobile da 600 litri al secondo per alleggerire il carico del fiume.Operai e tecnici presidiano ogni bacino, spiega una nota, dal Cinquale (Massa Carrara) fino a Vecchiano (Pisa). Al momento le piogge sono cessate ma nella notte è attesa una nuova perturbazione. In particolare i canali sono esondati nella zona di Capezzano Pianore e poi ancora tra Pietrasanta e Lido di Camaiore. Segnali di allerta per il canale di Ponente, alle spalle della zona commerciale delle Bocchette, oltre il fiume di Camaiore verso Viareggio dove i tecnici sono al lavoro per alzare l'argine e cercare di contenere l'acqua che è arrivata al bordo.