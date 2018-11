Dalle 17.20 di oggi, martedì 27 novembre, il traffico ferroviario sulla linea Empoli-Siena è rallentato per un problema tecnico a un passaggio a livello fra Empoli e Ponte a Elsa.I treni in viaggio registrano ritardi fino a 50 minuti. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario. Sul posto i tecnici di RFI.