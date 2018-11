Nasce ''ALL in for ALL'', un contenitore per promuovere e sviluppare processi inclusivi a partire dalla scuola e dall’università

Prende il via sotto i migliori auspici "ALL in for ALL: un Network in Prospettiva Inclusiva" un progetto nato dall’idea e dalla volontà di realtà delle Province di Arezzo e Prato, che tende a raccogliere, condividere e sviluppare processi inclusivi in ambito scolastico, universitario ed extrascolastico.Un progetto ambizioso che inizierà a muovere i suoi primi passi nella due giorni del 2 e 3 di dicembre prevista presso la Fondazione Spazio Reale di Campi Bisenzio (FI), con un fitto programma di interventi ed iniziative, che si concluderanno con un Congresso Internazionale. Un progetto dove si articoleranno attività culturali con finalità educative; formazione scolastica ed extra-scolastica finalizzate a promuovere la ricchezza educativa; formazione universitaria e post-universitaria, con particolare attenzione alla ricerca sui processi inclusivi, in ambito nazionale ed internazionale; organizzazione e gestione di attività ludiche, motorie e sportive in prospettiva inclusiva, con dimensioni e visioni locali, nazionali ed internazionali; potenzialità e ruoli delle comunicazioni nella diffusione delle culture inclusive; promozione del Service-Learning tra le giovani generazioni attraverso l’organizzazione e la gestione di attività culturali e ricreative.Grazie alla collaborazione tra Scuola di Ingegneria, Corsi di Laurea in Scienze Motorie e Dipartimento SCIFOPSI, l’iniziativa ha ottenuto il Patrocinio dell’Università di Firenze. La partecipazione dell’Università andrà a tradursi in presenza formativa, funzionale ed operativa di studentesse e studenti (per un totale di 100), insieme a professoresse e professori, durante eventi pratici e culturali presenti all’interno dell’iniziativa. Oltre alla collaborazione dell’Università di Firenze, l’iniziativa vedrà la partecipazione delle Università di Cagliari, “Foro Italico” di Roma, LUMSA, Modena e Reggio Emilia, Molise, Palermo, Pisa e Siena. A livello internazionale, vi sarà la partecipazione del Prof. Marcelo Ducart della Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina.L’iniziativa ospiterà il percorso formativo Progettazione di attività, contesti ed eventi in prospettiva inclusiva ideato per esser proposto ad operatori della Scuola e dell’extrascuola (in particolare operatrici ed operatori impegnate/i nel socio-educativo, nel socio-sanitario e nello sport), con la presenza di studentesse e studenti delle Università (in particolare Corsi di Laurea in Scienze Motorie e in Scienze dell’Educazione e della Formazione). Percorso che nasce con l’obiettivo di rappresentare un luogo dove approfondire, conoscere, studiare ed utilizzare attività ludiche, motorie e sportive orientate a favorire processi inclusivi (Baskin, Calcio Sociale, Orienteering, Special Olympics Young Athletes, Special Olympics Motor Activity Training Program, Special Olympics Unified Sports, Tchoukball), i contesti dove si praticano tali attività e gli eventi che le ospitano.La partecipazione della scuola, non si limiterà ai docenti ma si estenderà alla partecipazione di bambine, bambini, adolescenti e giovani adulti che verranno coinvolte/i nelle differenti proposte pratiche così come durante momenti ricreativi. Nello specifico parteciperanno l’Istituto Comprensivo “Galileo Ferraris” di Spello (PG), il Liceo Scientifico "Francesco REDI" di Arezzo, l’Istituto “Leonardo da Vinci” Liceo Scientifico Paritario di Prato, l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Niccolò Machiavelli” di Firenze, insieme ad una numerosa rappresentanza delle Scuole del Comune di Campi Bisenzio (Scuole dell’Infanzia “Andersen”, “Gandhi” e “Riccardo Valerio”, Scuole Primarie “Frà Ristoro”, “La Villa-Pablo Neruda” e “Vamba”, Scuole Secondarie di primo grado “S.M.S. Garibaldi”, “Sms Matteucci” e “Verga”) per un totale di 400 tra bambine e bambini, alunne ed alunni.L’iniziativa è patrocinata dal Senato della Repubblica, dalla Regione Toscana, da ANCI Toscana, dall’Azienda USL Toscana centro, da ASIR Toscana, dalla FIP Toscana e dalla Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico.Emiliano Fossi Sindaco di Campi Bisenzio: "ALL in for ALL rappresenta per il nostro territorio una opportunità. Siamo felici di sostenerla adesso e nel caso fosse ripetuta in futuro. Una opportunità di crescita, conoscenza, divertimento e scoperta, in linea con quanto stiamo cercando di realizzare nel nostro Comune perché tutti appunto, abbiamo la possibilità di facilitare un network in prospettiva inclusiva."Claudia Del Tongo presidente Asd All Stars Arezzo Onlus: "Per l'Associazione, nata 15 anni fa all'interno di un istituto privato di riabilitazione, ALL in for ALL: un Network in Prospettiva Inclusiva rappresenta un ulteriore passo di apertura verso la comunità allargata. La parola network che ricorda le reti, le relazioni, apre per le persone con disabilità la possibilità di conoscere, scambiare esperienze, emozioni e soprattutto avere maggiori opportunità sociali. Opportunità sociali che, fin dalla nascita dell’Associazione, abbiamo pensato potessero essere incrementate attraverso lo SPORT come strumento di gioco, divertimento, espressione d'impegno, tenacia e determinazione; tutti elementi che innegabilmente si riscontrano nel quotidiano dei nostri atleti. Ecco, ALL in for ALL vuole essere anche un modo per far incontrare realtà simili e allo stesso tempo diverse a quelle della nostra dimensione associativa ma che meritano di diventare, grazie ai nostri atleti, protagoniste di quei processi definiti INCLUSIVI... speriamo sempre più frequentemente."Paolo Lucattini presidente Aps All Stars Arezzo Social, direttore regionale Special Olympics Italia Team Toscana, responsabile organizzativo dell’iniziativa: "Con il Patrocinio del Senato della Repubblica ricevuto nelle ultime ore, l’iniziativa ha ottenuto quel riconoscimento istituzionale che come organizzatori vedevamo importante. La partecipazione numerosa delle Scuole, delle Università, delle Associazioni, dei Centri, delle Istituzioni appartenenti a differenti regioni italiane insieme alla comunità del Comune di Campi Bisenzio, rappresenta quel potenziale punto di partenza per confermare, o scoprire, che è possibile apprendere insieme."Umberto Spinelli presidente Fondazione CRiDA, presidente Adv Special Team Prato: "ALL in for ALL rappresenta una tappa di arrivo della mia vita di lavoro e di volontariato vissuta quasi interamente nel mondo della disabilità. È la presentazione più “orizzontale e democratica” di progetti culturali e programmi di inclusività per le persone disabili attraverso l’attività motoria, lo sport e il tempo libero: la proposta più innovativa di servizio a tutta la comunità, libera da preconcetti e schieramenti. Il mio concetto di vita.""L'inclusione è un valore sociale importante - ha dichiarato Francesco Macrì, Presidente di Estra SpA - che abbatte barriere e pregiudizi: ogni individuo ha valore, è parte di una comunità che accoglie anziché respingere, una comunità in cui ogni differenza diventa un più invece di un meno, un elemento di ricchezza e pluralità. L'inclusione va insegnata, praticata e sviluppata a partire dalla scuola in poi e a tutti i livelli, come questo progetto insegna. È per questo che Estra si è fatta promotrice di un progetto di inclusione nell'ambito di Estra Sport Club, un progetto ambizioso che promuove un concetto di responsabilità sociale di impresa proprio nelle associazioni sportive del nostro circuito territoriale, in cui la partnership con Estra si rinsalda attraverso valori condivisi".