ANAS: avanzano i lavori sulla Siena-Bettolle, sull'itinerario E78 e sull'Aurelia

Prosegue l’opera di risanamento della pavimentazione sulle strade statali avviata da Anas (Gruppo FS Italiane) a partire dall’inizio del 2016 nell’ambito del piano nazionale #bastabuche, per un investimento oltre 1 miliardo di euro sull’intero territorio nazionale.Sulla strada statale 1 “Via Aurelia”, nella sola provincia di Grosseto, tra lavori recentemente ultimati, in corso e in fase di avvio, Anas ha investito 20 milioni di euro per il risanamento profondo della pavimentazione con realizzazione di asfalto drenante.Da lunedì prossimo, 3 dicembre, sarà interessato un tratto di circa 3 km in prossimità dello svincolo di Grosseto Nord. Il transito sarà consentito a doppio senso sulla carreggiata libera. Il completamento è previsto entro il 21 dicembre.Sulla strada statale 715 “Siena Bettolle” e sul raccordo Bettolle-Perugia, tra lavori completati, in corso e in fase di avvio Anas ha previsto investimenti per 16 milioni di euro.Da lunedì prossimo, 3 dicembre, sarà interessato un tratto in corrispondenza dello svincolo di Bettolle/A1/Foiano della Chiana, che sarà chiuso per chi viaggia in direzione Perugia. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo precedente (Bettolle/A1). Il completamento è previsto entro il 21 dicembre.Sulle strade statali 680 “San Zeno-Monte San Savino”, 73var (itinerario E78) e sulla SS73 “Senese Aretina” sono in corso lavori di risanamento profondo della pavimentazione per un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro.In particolare, sulla strada statale 73var “Senese Aretina” sono stati avviati gli interventi per un tratto di circa 5 km in corrispondenza dello svincolo di Palazzo del Pero, in provincia di Arezzo. Il transito è consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata libera, mentre lo svincolo di Palazzo del Pero è provvisoriamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Arezzo. Il completamento è previsto entro il 21 dicembre.Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.