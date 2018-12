Maltempo Toscana, codice giallo per vento e mareggiate dalle 21 di venerdì alle 9 di sabato

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento e mareggiate dalle 21 di stasera, venerdì 7 dicembre alle 9 di domani, sabato 8 dicembre.E' previsto infatti un rinforzo del vento di Libeccio sull'Arcipelago a nord dell'Elba, sulla costa centrale e sui crinali appenninici e alto Mugello. Nella mattina di sabato rotazione a Maestrale ancora forte in mattinata lungo la fascia costiera centrale.Previste anche piogge che stasera, venerdì, interesseranno il centro nord della regione e domani, sabato, le zone meridionali e orientali, più abbondanti e intense al confine con Lazio e Umbria. Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo