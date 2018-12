Neve, aperte le piste sull'Appennino Pistoiese da sabato 15 dicembre

Al via la stagione invernale alla Doganaccia, comprensorio a 1600 metri di altezza sull'Appennino Pistoiese. La neve tanto attesa è arrivata e, grazie anche ai 40 generatori per l'innevamento programmato, da questo weekend, sabato 15 e domenica 16 dicembre, saranno sicuramente aperte le piste campo scuola uno e due. Nel comprensorio ci sono 10 piste da sci di vari livelli di difficoltà per un totale di 15 chilometri, con quattro impianti di risalita: una funivia, due sciovie e un tappeto, che da questo inverno ha una copertura di 70 metri di lunghezza. Ma non c'è solo lo sci: per apprezzare la bellezza degli Appennini, tra boschi di abeti rossi e faggi si possono percorrere i sentieri con le ciaspole.